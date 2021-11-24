الأحدث من هواوي Huawei Nova 9 وتحدي آيفون 13 بإمكانياته الرهيبة

بعد وصول شركة هواوي للمكانة العالية والكبيرة بين شركات الهواتف الأكثر إنتشاراً حيث تمتاز بإنتاج الأحدث في صناعة الهواتف الذكية وكل يوم تقدم الجديد من إمكانيات الهواتف الذكية بامكانيات عالية تتحدى الشركات الكبرى بأفضل إمكانيات، حيث طرحت أحدث هواتفها هواوي نوفا 9 هو أحدث إضافة إلى سلسلة الهواتف الذكية من الشركة الصينية، ويأتي بسمات متميزة بسعر مغرٍ، ومع ذلك فهو يفتقد لعدد كبير من المميزات المهمة أهمها غياب التطبيقات الشائعة في متجر هواوي، حيث يعد أحد أجمل الهواتف شكلًا حيث أنه ينافس في مظهره هاتف مثل Galaxy S21، وتعودنا على تميز هواتفها تتميز بألوان جديدة رائعة، وهاتف نوفا 9 ليس استثناءً، فهو يأتي بـ 3 ألوان: Starry Blue و Crush Green و Black، وفي الوقت نفسه فإن جميع الألوان تعكس تلألأً مثيرًا عند التعرض للشمس، ويأتي مع الكثير من الميزات الرائعة، بما في ذلك الكاميرا الجيدة و النابضة بالحياة بدقة 50 ميجابكسل وشاشة OLED وتصميم لافت للنظر، ومن خلال موقع ثقفني نوضح المزايا والعيوب وسعر الجهاز في بعض الدول حيث يعتبر سعره مناسب جدا ورخيص بالنسبة لإمكانياته الهائلة. أفضل مميزات Huawei Nova 9 : تصميم مميز بثلاثة ألوان متنوعة.

شاشة اوليد OLED كبيرة بتردد 120 هرتز ودقة +FHD.

مستشعر لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة.

مزود بمعالج Snapdragon 778G من كوالكوم.

رام 8 جيجابايت مع سعة تخزينية 128 أو 256 جيجابايت.

شاشة OLED منحنية، 6.57 بوصة.

معدل تحديث 120 هرتز.

يدعم شبكة 4G.

خفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 175 جرامًا فقط.

يأتي هواوي نوفا 9 مزودا بأربع كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية بينهم بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9، بالإضافة لكاميرا بزواية عريضة UltraWide بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرتين بدقة 2 ميجابكسل إحداهما للعمق وأخرى ماكرو للتصوير عن قرب وتحسين التقاط صور البورتريه.

كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

بطارية بقدرة 4300 ميللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن فائق السرعة بقدرة 66 واط، مما يتيح شحن البطارية كاملة حتى 100 في المئة خلال 38 دقيقة أو حتى 60 في المئة خلال 18 دقيقة فقط. أبرز عيوب هاتف هواوي الجديد Huawei Nova 9 : عدم دعم خدمات جوجل، مما يجعل من الصعب استخدام الهاتف، كما يعطل الحصول على التحديثات الأمنية الضرورية، مع خطورة الاعتماد على طرق بديلة غير موثوق منها لتثبيت خدمات جوجل على الهاتف.

عدم دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

تعمل بعض مستشعرات وأوضاع الكاميرا بشكل سيئ، على سبيل المثال، فإن أوضاع التكبير/ التصغير والماكرو والتصوير الليلي غير مثيرة للإعجاب، ولا توجد عدسة تليفوتوغرافي للتكبير، وفي حين أن الكاميرا تسمح بزووم يصل إلى 10x، إلا أن الصور جيدة حتى 2x فقط، بعد ذلك تنخفض الجودة وتفتقر الصورة إلى التفاصيل.

يفتقر لتصنيف IP وهي علامة الحماية العالمية، والمقصود بها المعيار العالمي الذي يقدم تقييمًا لكل من جودة وحساسية الجهاز ضد الغبار والماء والحرارة.

لم يتم تخصيص مكان لسماعة رأس، وبالتالي، فأنت بحاجة إلى سماعة رأس لاسلكية. سعر هواوي Nova 9 :

يتوفر هاتف هواوي الذكي الجديد Huawei Nova 9 للشراء خلال نوفمبر 2021، وذلك بسعر يبدأ من حوالي 500 يورو للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت ورام 8 جيجابايت.

يتوفر هاتف هواوي Nova 9 الجديد للشراء في السعودية في 25 نوفمبر 2021، وذلك بسعر 1900 ريال سعودي للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت ورام 8 جيجابايت باللونين الأسود واللون الذي تطلق عليه اللون رقم 9.

سعره بالدولار 420 دولار.

في المغرب 3700 درهم .

في مصر 6580 جنيه.

في الجزائر 57300 دينار . موقع استرداد اكواد فري فاير 2022 غارينا الرسمي garena free fire Huawei Nova 9 :أبرز عيوب هاتف هواوي الجديد Huawei Nova 9 :سعر هواوي Nova 9 :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأحدث من هواوي Huawei Nova 9 وتحدي آيفون 13 بإمكانياته الرهيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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