ريلمي تقدم أرخص هاتف Realme C25Y السعر والمواصفات والمزايا

تزداد شركات الهواتف المحمولة منافسة كل يوم بطرح الأنواع المختلفة من أحدث إصداراتها المتطورة لجذب الكثير من العملاء ومحبي كل شركة ومحاولة جذب المشترين كل شركة تعمل على طرح الأحدث لكي تكون الأكثر مبيعا عن غيرها، حيث أصبح لشركة هواتف ريلمي نوعية خاصة من مشتريه ومحبيه حيث تزايدت فى الفترة الأخيرة شهرة ريلمي بين شركات الهواتف الذكية لما لها من منتجات لأحدث هواتفها المتطورة حيث تم طرح أحدث هواتفها الذكية المتطورة Realme C25Y بأفضل إمكانيات وبسعر خيالي في متناول الجميع مقارنة بمثيلاتها من الهواتف من الشركات الأخرى، وامتاز احدث ماطرحته ريلمي بسعره المفاجأة الذي أثار جدل الكثيرين، كما أن شركة ريلمي Realme أصبحت من أهم شركات المحمول فهي تقدم أفضل أنواع التليفونات المحببة لدى الكثيرون لأنها تمتلك الكثير من المميزات التي تجعلها الأفضل، واليوم ومن خلال موقع ثقفني نوضح المواصفات والمزايا والسعر والعيوب لهذا الهاتف الذي طرحته مؤخرا شركة ريلمي. مواصفات Realme C25Y يأتي الهاتف بأبعاد 164.5x76x9.1 ملم مع وزن 200 جرام.

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك اللامع بالكامل سواء الظهر أو الإطار ويتمتع هاتف Realme C25y الجديد بتصميم مميز جداً المصنوع من البلاستيك البولي كاربونيت.

الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة من الأعلى وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لأبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب وتحتل الشاشة نسبة 88.7% من الواجهة الأمامية .

يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

يوجد نسخة أكبر بذاكرة صلبة 128 جيجا بايت مع نفس الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه بشكل مستقل .

يوجد نسخة أكبر بذاكرة صلبة 128 جيجا بايت مع نفس الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت . – يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه بشكل مستقل . فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكم من نوع Mali-G52، الدقة الخاصة بتصنيع المعالج تكون 12 نانو، والنوع الآخر Cortex A75 فهو يكون 1.8 جيجا هيرتز.

أما عن الأداء من نوع Unisoc T618 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة وبجودة الـ SD بدقة 480 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

الواي فاي يأتي بترددات الـ b/g/n كما يدعم الـ hotspot .

البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, BDS .

وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .

ما زال الهاتف يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

منفذ الـ USB يأتي من النوع القديم الـ Micro USB .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة ريلمي الـ Realme UI R و هذه الواجهة خفيفه وتشبه جدا الأندرويد الخام من جوجل .

يتوفر الهاتف باللون الأزرق وباللون الرمادي. أهم مميزات هاتف Realme C25y أفضل ما يتميز به هذا الموبايل انه يسهل حمله سواء للكبير وللصغير وهذا بسبب وزنه المناسب وألوانه المميزة.

كما أن الموبايل يتمتع بكاميرا رائعة تصل دقتها خمسين ميجا بكسل فتصبح الصور التي يتم التقاطها من خلاله أكثر دقة.

يتميز الموبايل بأنه يتواجد فيه ميكروفون ثانوي ويساعد على عدم حدوث ضوضاء أثناء الاستماع إلى أي شيء أو أثناء التحدث.

يتميز أيضاً بأنه يمكن التقاط فيديو بجودة رائعة.

كما أنه يمكن لمستخدميه إضافة شريحتين مختلفتين، ويدعم الهاتف كافة شبكات الجيل سواء أكانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

يتميز أيضاً بأنه مزود بمستشعرات اللمس والضغط.

يتواجد به خاصية OTG. عيوب موبايل Realme C25Y : لم نجد سماعات الاذن مرفقة بعلبة الهاتف .

منفذ USB من النوع القديم الـ Micro USB .

الهاتف لا يدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج .

مكان السماعات الخارجية ليس الأمثل فهو يأتي في ظهر الهاتف مما يسهل كتمها بسهولة .

ضعف اداء الكاميرا السيلفي .

دقة الشاشة منخفضة فلا نعلم لماذا تم استخدام شاشة HD+ في حين أن معظم المنافسين بشاشة FHD+ .

لم يقدم جديد بالمقارنة مع الـ Realme C21Y بخلاف الكاميرات والشحن السريع فقط . سعر هاتف Realme C25Y في الأسواق العالمية يبلغ 160 دولار أمريكي.

داخل المملكة العربية السعودية 600 ريال سعودي فقط.

في دولة الجزائر 21800 دينار.

في جمهورية مصر العربية 2500 جنيه مصري.

السعر 2700 جنية للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام .

3000 جنية للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام . محتويات علبة هاتف Realme C25Y: هاتف Realme C25Y وعليه سكرينه .

رأس الشاحن بقوة 18 واط .

سلك USB من نوع Micro USB .

دبوس معدني .

كتيبات دليل بدء الاستخدام السريع .

ضمان الهاتف. فوائد سحرية من دقيق الحمص للبشرة وطريقة استخدامه مواصفات Realme C25YRealme C25yعيوب موبايل Realme C25Y :Realme C25Yمحتويات علبة هاتف Realme C25Y:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريلمي تقدم أرخص هاتف Realme C25Y السعر والمواصفات والمزايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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