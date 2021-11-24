دوت الخليج :- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، سلمنا الجانب اللبناني الصور الفضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار ونأمل أن تساعد في التحقيق.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سلمنا الجانب اللبناني الصور الفضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار ونأمل أن تساعد في التحقيق.

من جهته قال بو حبيب: نشكر روسيا على تسليمنا الصور الفضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار ونأمل أن تساعد في كشف حقيقة هذه المأساة.

واضاف بو حبيب: القضاء اللبناني هو من يقرر بشأن كون صور الاقمار الصناعية حول انفجار مرفأ بيروت مفيدة او لا.

وتابع بو حبيب: تشاورنا في سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية ما يساعد في تعزيز التعاون بين البلدين ودعوت الوزير لافروف لزيارة لبنان.

وكالات