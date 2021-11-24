ضخ نفط أميركي بالسوق.. وتوقعات بانخفاض البنزين محليا

قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، الثلاثاء، إنه سيتم الإفراج عن كميات من النفط خلال الأسابيع المقبل بتوزيع يراعي الطلب وحاجة السوق.

وأضافت وزيرة الطاقة الأميركية أن الوضع الراهن يؤكد ضرورة التوقف عن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.

وأوضحت جرانهولم أنه من المنتظر أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة بالتراجع في الأسابيع القليلة القادمة، نتيجة لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وفي تعليقات أدلت بها إلى الصحفيين في البيت الأبيض، امتنعت جرانهولم عن تحديد حجم الهبوط المتوقع في أسعار البنزين والفترة الزمنية التي سيستغرقها.

ودعت الوزيرة شركات الطاقة الأميركية إلى زيادة المعروض من النفط، في وقت تحقق فيه "أرباحا هائلة" لمساعدة مسعى الرئيس جو بايدن لخفض سعر البنزين للأسر الأميركية.

وقالت جرانهولم إن صناعة النفط والغاز استأجرت 23 مليون فدان من الأراضي العامة في البر والبحر، وحصلت على آلاف التصاريح التي لا يجري استخدامها.