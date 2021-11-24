التحالف يدمر ألغاما بحرية نشرها الحوثيون بمياه الخليج

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء، عن تفكيك ألغام بحرية نشرتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مياه الخليج.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن في تغريدات على حساب وكالة الأنباء السعودية في تويتر: "تصعيد وسلوك عدائي للميليشيات بنشر 11 لغما بحريا عشوائياً".

وأضاف التحالف أن مجموع الألغام البحرية الحوثية التي دمرها حتى الآن، بلغت 231 لغما، مؤكدا أن هذه الألغام هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة في مياه الخليج.

وأوضح التحالف أن جهوده البحرية أسهمت في حريه الملاحة والتجارة العالمية.

وفي 19 نوفمير الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير 14 لغماً بحرياً حوثيا خلال أسبوع واحد فقط.