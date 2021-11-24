تأجيل أول قسط بعد شهرين وبدون كفيل 30 ألف ريال وبالتقسيط على 36 شهر

متوفر بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع متاح لكل العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالسعودية حيث يستطيع المتقدم الحصول على تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي مع ميزة تأجيل أول قسط لمدة شهرين وذلك من أجل التيسير على العملاء الراغبين في طلب تمويل شخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية.

تأجيل أول قسط بعد شهرين وبدون كفيل مع تمويل شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية العديد من العروض التمويلية الميسرة والمرنة والتي أيضاً تقدم حلول تمويلية متنوعة فتوفر الآن تمويل شخصي بدون كفيل وأيضاً مع إمكانية تأجيل أول قسط بعد شهرين ويتميز كذلك بالعديد من المزايا الأخرى وهي

يتميز التمويل الشخصي الفوري من شركة اليسر بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الفوري من شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن من أجل طلب التمويل.

القرض الشخصي السريع من اليسر كذلك يتميز بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

تمويل شركة اليسر أيضاً يتميز بأنه لا يحتاج أى رسوم إدارية.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأن بدون أى رسوم أجور وكالة.

يستطيع أيضاً العميل من تأجيل أول قسط بعد شهرين وذلك من أجل التيسير على العملاء.

متاح التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر بفترات سداد ميسرة تصل إلى 36 شهر.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر

يستطيع العميل سواء السعودي أو المقيم طلب الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر وطلب التمويل وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.

شروط التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر للتمويل

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل أن يستطيع العميل سواء السعودي أو المقيم بالسعودية طلب الحصول على تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية وتتمثل تلك الشروط في الآتي

3 أشهر هو الحد الأدنى لمدة العمل للعميل طالب التمويل.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر

للحصول على تمويل شركة اليسر لابد من تقديم عدد بسيط من المستندات وتتمثل تلك المستندات في الآتي