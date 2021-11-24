30000 ريال بلا كفيل وأول قسط بعد شهرين وبالتقسيط على 36 شهر

متوفر الآن تمويل شخصي سريع نقداً وكذلك بالتقسيط الميسر حيث يستطيع كل من المواطن السعودي وكذلك العميل المتقدم طلب تمويل سريع يبلغ قيمة 30 ألف ريال سعودي ومطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومتاح أيضاً دون الحاجة إلى كفيل لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن خلال هذا المقال ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم تفاصيل التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر.

30000 ريال بلا كفيل وأول قسط بعد شهرين من اليسر

شريحة كبيرة من العملاء سواء السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية يتمكنوا من الحصول على تمويل شخصي سريع وأيضاً تأجيل أول قسط لمدة شهرين مع تمويل شركة اليسر والذى يتميز بالآتي

التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي السريع من اليسر بأن طلب التمويل لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

القرض الشخصي كذلك من شركة اليسر يمتاز بأنه لا يحتاج أى رسوم إدارية من أجل طلب التمويل.

يمتاز كذلك التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج أى أجور وكالة.

العميل المتقدم بطلب الحصول على تمويل شخصي لدى شركة اليسر يستطيع تأجيل أول قسط لمدة شهرين.

يوفر التمويل الشخصي لدى شركة اليسر فترة سداد ميسرة ومرنة ربما تصل إلى 36 شهر.

شروط التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر للتمويل

التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر متوفر لعدد كبير من العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها وتتمثل في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم سنه لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى عن 60 عام.

ثلاثة أشهر هو الحد الأدنى لفترة العمل اللازمة للحصول على التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر

خطوات بسيطة يستطيع من خلالها العميل المتقدم الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر من خلال الخطوات التالية

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

ثم الدخول على رابط التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الأوراق التي لابد من توافرها لكي يحصل العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم على الموافقة السريعة على طلب التمويل وتتمثل تلك الأوراق في