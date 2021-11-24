طائرات إسرائيلية تقصف مواقع وسط سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، ليلة الأربعاء، أن طائرات إسرائيلية قصفت مواقع وسط البلاد، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها.

وقالت الوكالة في خبر عاجل: "عدوان جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى، ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى"، مضيفة أن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة حمص".

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