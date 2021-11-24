لأول مرة منذ أشهر.. "قفزة" بإصابات كورنا في فرنسا

سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ أغسطس، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة، رغم فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي، وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية.

وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة، الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7.45 ملايين حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 أغسطس.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران، لأعضاء البرلمان مبلغا عن الزيادة قبل نشر الأرقام: "سنعلن اليوم عن 30 ألف إصابة على مدى 24 ساعة. هذه زيادة هائلة في معدل الإصابات، تدل، للأسف، على أننا (دخلنا) بالفعل في موجة خامسة من الجائحة".

وقفزت الإصابات اليومية الجديدة بمعدل 54 بالمئة مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت هيئة تنظيمية مسؤولة عن الصحة في فرنسا إنه يتعين توسيع مظلة إعطاء جرعات ثالثة تنشيطية من اللقاح لتشمل كل من تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وجعلت الحكومة استخدام الكمامة إلزاميا في جميع المدارس الابتدائية مرة أخرى اعتبارا من 15 نوفمبر.

وعدد الإصابات المسجلة، الثلاثاء، في فرنسا هو الأعلى منذ تسجيل 30920 حالة في 11 أغسطس.