سلطات جورجيا تعثر على جثة رجل أعمال مفقود فى الجبال

جدة - نرمين السيد - ووففقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت وسائل الإعلام بأن كوكايا لقى مصرعه أثناء صعوده إلى قمة جبل ديدايينا بالقرب من منتجع جوداورى الشتوى.
يشار إلى أن كوكايا البالغ من العمر 65 سنة، كان رجل أعمال معروفا فى جورجيا، يعد المؤسس والمساهم الأكبر لمصنع للسبائك الحديدية فى مدينة زيستافونى.
جدير بالذكر، أن كوكايا، هو مؤسس ومالك نادى "زيستافونى" لكرة القدم، بطل الدورى الجورجى الممتاز مرتين.
وصعد كوكايا الذى كان من هواة تسلق الجبال إلى قمة جبل كيليمانجارو، فى الشهر الماضى، وهو أعلى قمة فى إفريقيا حيث يبلغ ارتفاعه 5895 مترا، ويقع على حدود كينيا وتنزانيا.
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