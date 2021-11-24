كورونا فى الكويت.. 12 إصابة جديدة والوفيات صفر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزارة الصحة الكويتية إن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا في البلاد بلغت 413 ألفًا و177 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 2465، وتعافى 410 آلاف و471 شخصًا.

وكانت قد شدد الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي للوزارة، أمس، على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لتقوية المناعة ضد العدوى، ولتقليل فرص الإصابة بالفيروس ومتحوراته.