سر طول شعر الهنديات خلطة هندية لتكثيف وتطويل الشعر لحد كعب رجلك شعرك هيطول بسرعة الصاروخ

المراة الهندية من اكثر النساء اللذين يتميزون بشعر طويل وناعم عن غيرهم من نساء العالم وهذا نتيجة لاستخدام الزيوت الطبيعية والانتظام بها وايضا يحافظون علي صحة شعرهم، لذلك جميع الفتيات وايضا السيدات يبحثون عن الخلطات الهندية لتنعيم الشعر والوصول الي النتيجة المطلوبة وهذا لن يتم الا عن طريق الانتظام بالزيوت الطبيعية والهندية، حيث يوجد عدد كبير من الفتيات اللذين يعانون من الشعر الخشن او المجعد وهذا الشعر يكون نتيجة الاهمال او عدم تناول غذاء صحي مفيد وايضا قلة الفيتامينات والبروتينات يجعل الشعر خشن ومجعد، وكذلك كثرة استعمال الادوات الكهربائية مثل السشوار او مكواة الشعر يعمل علي خشونة الشعر وغير ذلك ان استخدام الكريمات المخصصة لتعيم الشعر غير مفيدة علي صحة الشعر.

ولهذه الاسباب ينصح دائما بالابتعاد عن استعمال هذه الاشياء وضرورة الالتزام باستخدام الزيوت الطبيعية والوصفات الطبيعية مثل الخلطة الهندية لتطويل الشعر، فجميع الفتيات يرغبون في تطويل الشعر لان الشعر الطويل من اكثر ما يميز الفتاة وغير هذا ان الاهتمام بالشعر بشكل عام يعتبر من اهم الاشياء التي تظهر جمال المراة فالشعر يعد زينة اي فتاة وخاصة اذا كان طويل وناعم، والذي يساعد عي ذلك استخدام الخلطات الهندية لانها تعتمد بشكل كامل علي المكونات الطبيعية التي تساعد علي تطويل الشعر بشكل كبير جدا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخردل.

قومي بتحضير طبق مناسب وضعي في هذا الطبق ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون بالاضافة الي ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع مع وضع ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز واخيرا قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الخردل.

وبعد وضع هذه الزيوت في الطبق نقوم بمزجهم جيدا مع بعض وبعد ذلك يتم وضع هذه الزيوت علي الشعر مع التدليك المستمر علي جذور الشعر.

ولكي نحصل علي شعر طويل لابد من تكرار هذه الخلطة يوميا ولمدة شهران من استخدام خلطة الزيوت سوف تحصلي علي شعر طويل ومميز.

مكونات الخلطة الهندية لتطويل الشعرطريقة عمل الخلطة الهندية لتطويل الشعر