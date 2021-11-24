أستراليا تصنّف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"

صنّفت أستراليا، الأربعاء، حزب الله اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم، لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز، إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" ويشكل تهديدا "حقيقيا" و"موثوقاً به" لأستراليا. وحزب الله بأسره مصنف في الولايات المتحدة منظمة إرهابية، خلافا لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.

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