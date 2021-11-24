كورونا يواصل قصف تونس.. 311 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، إن حصيلة الإصابات الإجمالية بـ كورونا في البلاد وصلت إلى 716 ألفًا و609 حالات، فيما بلغت الوفيات 25 ألفًا و354 حالة.
جدير بالذكر، أنه وصلت تونس، مساء أمس الأول الإثنين، دفعة جديدة من لقاحات كورونا قادمة من الولايات المتحدة، بواقع 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، فى إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية.
وقالت الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن 4 ملايين و997 ألفًا و447 شخصا، استكملوا التطعيم، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها عشرة ملايين و228 ألفًا و580 جرعة بينها 19 ألفًا و31 جرعة للسفر.
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