قالت نيوزيلندا، الأربعاء، إن المسافرين الأجانب الذين جرى تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، سيكون باستطاعتهم دخول البلاد اعتبارا من 30 أبريل اقمبل، في تخفيف لقيود السفر التي فرضتها منذ تفشي جائحة كورونا في مارس من العام الماضي.
وقال كريس هيبكنز، الوزير المكلف بملف كوفيد-19، في مؤتمر صحفي، إن النيوزيلنديين الذين حصلوا على اللقاح بالكامل والموجودين في أستراليا يمكنهم العودة إلى البلاد من دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي اعتبارا من 16 يناير المقبل.
وأضاف أن النيوزيلنديين الذين جرى تطعيمهم بالكامل، وغيرهم من المسافرين من جميع البلدان الأخرى، يمكنهم البدء في السفر إلى نيوزيلندا من دون الحجر الصحي اعتبارا من 13 فبراير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيوزيلندا تعلن موعد فتح البلاد أمام المسافرين الأجانب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.