واشنطن: نحافظ على اتصالاتنا مع موسكو حول الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا موقع "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه تم إجراء اتصالات مع روسيا على مستوى الخارجية ومجلس الأمن القومى والاستخبارات"، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن بعضها.
وتابع: "كما تعلمون عن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية، حيث توجه وليام بيرنز إلى موسكو قبل أسابيع قليلة".
وعبر برايس عن استمرار قلق الولايات المتحدة من المناورات التى تجريها القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، موضحًا أن نوايا موسكو لا تزال غير معروفة لـ واشنطن.
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