حرس الحدود الليبية ينقذ 235 مهاجرا غير شرعى من الغرق

جدة - نرمين السيد - وقال حرس الحدود الليبية فى بيان، الثلاثاء، إن عملية الإنقاذ كانت قبالة السواحل الليبية فى اتجاه سواحل أوروبا، مؤكدًا تسليم المهاجرين للجهات المختصة فى مدينة الزاوية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وفى سياق متصل، كان قد أنقذ حرس الحدود البحرى الليبى 140 مهاجرًا غير شرعى، الاثنين، كانوا على متن مركب متوجه إلى السواحل الأوروبية.
وقالت وزارة الداخلية الليبية فى هذا الصدد إن وحداتها تلقت نداء استغاثة من مركب المهاجرين بينهم نساء، لإنقاذهم وتوجيههم إلى ميناء العاصمة طرابلس لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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