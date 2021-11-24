جدة - نرمين السيد - أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تصدت الدفاعات الجوية السورية لـ صواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الأجواء اللبنانية، محاولة استهداف مواقع عسكرية فى محيط مدينة حمص من الجهة الجنوبية الغربية.





وقال المصدر لـ وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن صواريخ الدفاع الجوى السورى تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ المعادية وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها ولفت المصدر إلى أن تلك الصواريخ تسببت فى استشهاد مدنيين وإصابة آخر فضلا عن 6 جنود، لافتا إلأى وقوع بعض الخسائر المادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشهاد مدنيين وإصابة 6 جنود عقب عدوان إسرائيلى بـ الصواريخ على حمص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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