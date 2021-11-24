rabit sbis.hrsd.gov.sa||وزارة الموارد البشرية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق الموقع الرسمي

رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة السعودية الشروط والتسجيل وطريقة احتساب المعاش أعلنت وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة عن بدأ العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة لدعم فئات الشعب الأكثر احتياجا، وذلك اعتباراً من تاريخ 15 ربيع الثاني 1443ه‍ الموافق 21 نوفمبر الجاري، ويأتي نظام الضمان الاجتماعي الجديد في إطار رؤية خطة التنمية والنهضة التي تسعى المملكة السعودية بتحقيقها بحلول عام 2030، وتستهدف الحكومة السعودية من النظام اليد تطوير وتعديل نظام الضمان الاجتماعي الجديد بصورة أكثر فاعلية تستهدف وصول الدعم على نطاق أوسع وأشمل ليسد احتياجات الأساسية للمواطنين المستحقين للدعم المالي ويضمن لهم تكافؤ اجتماعي وحياة اجتماعية كريمة وعادلة على كافة المستويات.

نظام الضمان الاجتماعي المطور1443

وتستهدف وزارة الموارد البشرية بالمملكة بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد والذي جاء تنفيذ بناء على مرسوم ملكي، هو تحقيق الاحتياجات الفعلية للمستفيد من النظام وتحسين مستوى الخدمات التي يحصلون عليها مما يساعد في تحسين مهاراتهم وحصولهم على فرص مناسبة في القوي العاملة بالإضافة على أن الدعم المالي لهذه الفئات من المواطنين سوف يساعد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية من صحة وتعليم ومعيشة ومسكن لائق، الأمر الذي يجعل من نظام الضمان الاجتماعي المطور يتفادى عيوب النظام القديم .

رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقد حدد وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة رابط رسمي يمكن للمواطنين التسجيل من خلاله في نظام الضمان الاجتماعي المطور بسهولة، وذلك بعد إعلانها تفعيل النظام فتح التسجيل بداية من تاريخ أمس، ووفقاً لما أوضحته الوزارة يمكن التسجيل عبر الرابط الرسمي الدعم و الحماية الاجتماعية والذي تم إعداده وفق أحدث التقنيات الإلكترونية، وذلك في حالة توافر عدة شروط في الشخص صاحب الطلب أهمها توفر شرط الأهلية ،حتى يستطيع الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

حساب المواطن المطور

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة1443

يتم اتباع عدة خطوات بسيطة من أجل التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك حيث يتم تسجيل الدخول من خلال رابط الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، سوف تظهر عدة تعليمات وإرشادات على الموقع من أجل التسجيل يتم اتباعها وتنفيذها وإدخال البيانات في أماكنها المخصصة.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويجب على الراغبين في التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة من الدعم ط، مراعاة توافر عدة شروط، حتى تنطبق عليهم شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وهذه أهم الشروط التي يستوجب توافرها في الشخص مقدم الطلب، الجنسية السعودية والإقامة في المملكة وإثبات ما يدل على عدم النية للسفر خارج البلاد في الفترة الأخيرة، يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليقات الجسدية المثبتة بتقارير رسمية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي .

يمكن للمرأة الحامل المتزوجة من سعودي الجنسية أو الأرملة أو المطلقة من سعودى الجنسية أن تحصل على معاش الضمان الاجتماعي كشرط استثنائي على شرط توفر الجنسية السعودية.

توفر بطاقة تنقل

طريقة احتساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور

يتم احتساب قيمة المعاش المستحق وفقاً لما أوضحه الموقع الرسمي لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، بناء على احتساب قيمة جميع الدخل الشهري الذي تحصل عليه الأسرة ثم يتم خصم بقيمة 50% من قيمة أى دعم تحصل عليه الأسرة من أى جهات غير حكومية، وبعد ذلك يتم عمل مقارنة بين صافي الدخل الشهري للأسرة والحد الأدنى للمعاش المستحق بحيث يكون 1100 ريال لرب الأسرة بالإضافة إلى 550 ريال للفرد.

تحديث اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرون من شهرنوفمبر الجاري، حيث أن منصة الدعم والاحماية تسهى جاهدة في أنحاء المملكة العربية السعودية بحثاً عن تقديم العديد من الحلول المباشرة لجميع المستفيدين للمواطنين في المملكة بشكل ثلث، ويتم الان التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط الموضح للجميع في أعلى المقالة الموضحة.