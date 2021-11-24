إعلان نتيجة شهادة الثانوية الليبية 2021 اليوم التعليم النتائج عبر رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية

نتيجة شهادة الثانوية الليبية 2021 من أكثر الكلمات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج شهادة الثانوية العامة الليبية لهذا العام، بحيث يكون اليوم خلال ساعات عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية برقم القيد والجلوس، هذا وسيكون الإعلان في تمام الساعة 11 صباح اليوم بالمؤتمر الصحفي بمقر المركز الوطني للامتحانات، حسب ما أعلنته الوزارة على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، وسوف تتابع أحداث المؤتمر مختلف وسائل الإعلام وعلى رأسها قناة ليبيا التعليمية، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نتابع معكم أول بأول أخر أخبار النتيجة ونعرضها عليكم، حيث نوفر لكم الرابط الرسمي لاستخراجها دون الحاجة للذهاب للمدارس في ظل انتشار فيروس كورونا.

رابط استخراج نتيجة شهادة الثانوية الليبية 2021

نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ليبيا

تعتبر شهادة الثانوية العامة الليبية من أهم الشهادات التي ينتظر إعلان نتائجها، فهي مرحلة هامة في حياة الطالب يكتسب من خلالها العديد من الخبرات والمهارات، التي تؤهله للدخول للمرحلة الجامعية ودخول الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، ومع إعلان وزارة التربية والتعليم الليبية عن موعد إعلان نتيجة شهادة إتمام التعليم الثانوي 2021، بدأ البحث في التزايد لمعرفة رابط استخراجها وكيفية الحصول عليها إلكترونياً.

إعلان النتائج اليوم إلكترونياً

من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم استخراج نتائج الثانوية العامة الليبية الدور الأول 2021، بعد إعلانها بالمؤتمر الصحفي لعرض تفاصيل النتيجة ونسبة النجاح العامة مع أسماء الأوائل، ويعتبر موقع منظومة الامتحانات هو أهم المواقع التابعة للمركز الوطني للامتحانات، والذي يتم من خلاله إعلان نتائج الشهادات دون الحاجة للذهاب للمؤسسات التعليمية والتزاحم خلال استخراجها، وعملاً على توفير الوقت والمجهود فعلت وزارة التربية والتعليم موقعها الإلكتروني للدخول من خلاله على موقع المنظومة.

جاهزية موقع منظومة الامتحانات الليبية

يهتم المركز الوطني للامتحانات بتوفير الموقع الإلكتروني المباشر لعرض النتائج.

لذلك خصصت موقع منظومة الامتحانات ليكون جاهز لإجراء عمليات البحث واستخراج النتيجة بكل سهولة.

حيث قام المركز بعمل التحديثات اللازمة لرفع كفاءة الموقع.