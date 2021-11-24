بريطانيا تئن من كورونا.. أكثر من 42 ألف إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة البريطانية، فى بيان لها، أمس الثلاثاء، إن إجمالى الإصابات فى المملكة المتحدة بلغ تسعة ملايين و932 الفًا و408 حالات، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 144 ألفًا و137 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.