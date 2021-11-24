نظام نور برقم الهوية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية

نظام نور برقم الهوية فقط تتصدر محركات البحث، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الانتهاء من رصد كافة نتائج امتحانات لجميع المراحل الدراسية، كما أصدرت الوزارة رابط نظام نور برقم السجل المدني ورمز التحقق للدخول على نتائج الطلاب 1443 للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الطلاب واستخراج الشهادات من خلال الدخول على رابط نظام نور حساب ولي الأمر حسب ما جاء في تصريحات وزارة التعليم.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 2021 أكثر الموضوعات بحثًا في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في الدخول على رابط موقع نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودية الذي يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب 1443 في المملكة، وأتاحت وزارة التعليم خدمة الدخول على رابط نظام نور بدون تسجيل لمساعدة ولي الأمر في الاستعلام عن نتائج الطلاب 1443برقم الهزية دون تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور لتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، حيث يمكن لولي الأمر الاطلاع على شهادات الطلاب بطريقة إلكترونية وبخطوات سهلة وبسيطة، ونقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب واستخراج شهادات الطلاب من خلال دخول نظام نور برقم الهوية رمز التحقق.

نظام نور برقم الهوية فقط

يعتبر رابط موقع نور لنتائج الطلاب 1443 من أكثر المواقع التي تشهد عليها ضغط كبير في المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة، حيث من المقرر ظهور نتائج اختبارات لجميع المراحل الدراسية خلال الساعات القادمة، وأصبح الطالب مؤهل للحصول على نتيجته من المنزل من خلال نظام نور بدون رقم سري، حيث أصبح في الإمكان للمقيمين والمواطنين في السعودية الحصول على جدول درجات الطالب عبر الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي.

موعد إصدار نتائج الطلاب 1443

قامت وزارة التعليم السعودية بإجراء تعديلات على موقع نور الإلكتروني من خلال إضافة أيقونات جديدة على نظام نور خاصة بتوزيع الدرجات، لأن العام الدراسي الحالي أصبح مقسم على ثلاثة فصول دراسية، كما أضافت الوزارة أيقونات جديدة خاصة بدرجات الواجبات المنزلية والبحوث والتقارير ودرجات على الاختبارات القصيرة.

وكشفت وزارة التعليم عن الموعد النهائي لإعلان نتائج الطلاب عبر نظام نور حساب ولي الأمر، حيث سيتم إصدار شهادات الطلاب في الاختبارات في موعد أقصاه الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 ميلادية، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.

طريقة الاستعلام عن النتائج برقم الهوية

يمكن للطالب أن يستعلم عن نتيجته في اختبارات الفصل الدراسي الثاني Noor results بطريقتين، الطريقة الأولى من خلال تسجيل الدخول على نظام نور بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، أما الطريقة الثانية تتم بدون إدخال الرقم السري، فقد أتاحت وزارة التعليم هذه الخدمة لوجود حالات قد يفقد فيها الطالب كلمة السر الخاصة به مما يعجز الطالب عن تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي الذي سجل به على نظام نور، وفي هذه الحالة يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بدون تسجيل برقم الهوية الوطنية فقط من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع نظام نور التعليمي . تظهر على الشاشة صفحة خاصة ببيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور). اضغط على الخيار الخاص بــ(هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم) الموجود في نهاية الشاشة. تظهر في الصفحة التالية حقول فارغة تطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة، ويتكون الرمز من 4 أرقام. اضغط على كلمة “التالي”. ينتقل بك الموقع إلى صفحة الحساب الشخصي المسجل للطالب على الموقع. بعد تتبع الخطوات السابقة يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية فقط.

استخراج شهادات الطلاب 1442 نظام نور

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بدون تسجيل يتم من خلال إتباع الخطوات السابق ذكرها في حال فقدان الرقم السري للطالب، حيث يحصل الطالب على كلمة السر من المدرسة، ويستخدم الطالب هذا الرقم من أجل تسجيل الدخول على نظام نور لنتائج الطلاب لجميع المراحل ولكن بعد اتباع الخطوات السابقة يمكنه استرداد كلمة السر المفقودة إلى جانب تمكنه من استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية فقط بدون تسجيل، ونستكمل معكم خطوات الاستعلام عن شهادات الطلاب حيث يطلب منك الموقع عدة بيانات أخرى لتحديد بعض الجوانب الخاصة بالطالب الذي يرغب في الحصول على درجاته ، وهذه البيانات نستعرضها فيما يلي:

تحيد الإدارة التعليمية.

تحديد اسم المدرسة.

تحديد العام الدراسي.

اضغط على كلمة بحث.

يعرض الموقع بعدها كافة النتائج للطالب من خلال عرض تفصيلي لدرجات الطالب في كافة المقررات والمواد الدراسية.

تطبيق نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية فقط

تعيش المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية حيث تعتمد عليها في كافة المصالح الحكومية والوزارات الخدمية، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التعليم السعودية تطبيق جديد يمكن تحميله على الهواتف الذكية خاص بالحصول على نتائج الاختبارات لجميع المراحل الدراسية عبر هذا التطبيق، ويمكن لولي الأمر أو الطالب تحميل التطبيق على الهاتف الجوال ثم إدخال رقم الهوية الوطنية للطالب للاستعلام عن نتائج الاختبارات 1443 بكل سهولة، حيث يمكنكم تحميل رابط التطبيق على هواتف الآيفون وعلى رابط التحميل للهواتف التي تعمل على نظام IOS.