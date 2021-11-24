رابط دخول الضمان الاجتماعي المطور وأهم شروط التسجيل الجديدة

رابط دخول الضمان الاجتماعي المطور نوفره لكم من خلال موقعكم ثقفني، وكذلك أهم شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد وبيان موقف كل من المطلقة والموظفين وغيرهم، حيث قامت وزارة تنمية الموارد البشرية بالإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد السبت الماضي الموافق 20 نوفمبر 2021، من أجل توفير المزيد من الدعم لكافة المستحقين وضمان وصوله، حيث ناشدت الوزارة المواطنين المستحقين بالتسجيل في منصة الضمان الاجتماعي، وفي هذا المقال نقدم لكم أهم التفاصيل وشروط الاستحقاق الخاصة بدعم الضمان الاجتماعي وكذلك رقم الاستعلام عن الدعم.

رابط دخول الضمان الاجتماعي المطور

يهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تحسين حالة الأفراد والأسر المعيشة بشكل يضمن لهم توفير الاحتياجات الأساسية، وقد تم تطوير النظام بشكل يسمح بتوفير حد أدنى مناسب لكل فرد على أرض المملكة، وزيادة الدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وبالتالي سوف يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي لكافة الأسر التي انطبقت عليها شروط الاستحقاق أو الأهلية، يمكنك الآن تسجيل الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور.

قم بالدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور الموضع بالأعلى.

قم بالدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية واضغط تسجيل جديد.

سجل كافة بياناتك من اسمك ورقم الهوية وغيره ثم اضغط استمرار ثم تابع الخطوات واضغط حفظ.

أن يكون دخل الفرد المتقدم أقل من 1100 ريال للفرد كفرد مستقل، أو 1100 ريال لعائل الأسرة مع 550 ريال إضافي عن كل تابع.

استيفاء كافة الأوراق اللازمة من بيان حالة التعليم والصحة وغيره.

عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية، أو عدم الاستفادة من مراكز الإيواء التابعة للدولة.

يستفيد كافة المواطنين المقيمين داخل المملكة والذين انطبقت عليهم شروط الأهلية، كما يمكن للأسرة التي يقيم احد أفرادها بالخارج بغرض الدراسة التقديم أيضاً على الضمان الاجتماعي.

يستثنى من شرط الجنسية زوجة المواطن السعودي وأرملته ومطلقته مع الاولاد أيضاً شرط أن يكونوا مقيمين داخل أراضي المملكة.

أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط إقامتهم بشكل دائم داخل المملكة.

كيفية تسجيل الدخول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443