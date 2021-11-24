جامعة جونز الأمريكية تعلن إجمالى إصابات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، بارتفاع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 5 ملايين و166 ألفا و102 حالة.
وأضافت الجامعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا فى العالم والتى بلغت 47 مليونا و980 ألفا و780 حالة.
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