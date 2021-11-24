هنا رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديدة 1443 بالمملكة

الاستعلام عن كيفية التسجيل في نظام الضمان الإجتماعي الجديد يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل، حيث صرحت الوزارة الخاصة بالموارد البشرية أنه سيتم البدء في تنشيط نظام الضمان الإجتماعي الجديد، وأيضاً سيتم تحديد الفئات المستحقة حتى يتم الوصول لتحقيق التكافل بالمجتمع كما أن الحكومة السعودية قد قامت بتطوير كافة الأنظمة القديمة للعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالمملكة ومنها مجتمع حيوي، إقتصاد مزدهر، وطن طموح، وسنقدم لكم من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني المعلومات الهامة عن كيفية الاستعلام عن نظام الضمان الإجتماعي الجديد.

الضمان الإجتماعي الجديدة 1443

حددت الوزارة بعض من البرامج للبعض من الفئات المستحقة بالمملكة العربية السعودية ومنها المساعدة المقطوعة، كما أنها فعلت برنامج الضمان مثلما صرح صحفيًا في بيانها الرسمي، وعبر قرار الوزارة رقم 2م الذي صدر يوم 2 ربيع الآخر 1443 الذي يوافق 20 نوفمبر 2021 وذلك لبعض من الفئات المستحقة.

ما هي أهداف نظام الضمان الإجتماعي الجديد

يعمل نظام الضمان على تحقيق بعض من الأهداف المنظم من قبل المملكة السعودية حيث أن الهدف الرئيسي له هو تحسين مستوى المعيشة للأسر المحتاجة كما أنه يعمل على تحقيق الاستقلال المالي والدعم للمحتاجين، حيث أن هناك بعض من العروض المقدمة من التأهيل والتدريب التي تناسب مختلف الأشخاص، وكان ذلك من خلال التنسيق مع صندوق التنمية الموارد البشرية.

صرحت الوزارة عن قيامها ببعض من التعديلات على منصة الضمان الاجتماعي وتصريحها عن بعض من الفئات المستحقة وفقا لبعض من الشروط والأحكام والتي تتم في بداية الشهر التالي ديسمبر 2021.

ما هي أهم محاور الضمان الإجتماعي

ومن ضمن المحاور المصرح بها من قبل الوزارة هي ما يلي

مجتمع حيوي.

اقتصاد مزدهر.

وطن طموح.

حيث أنه يقوم باستفادة بعض من الأسر الأكثر احتياجًا للدعم ومنها الأسر المحتاجة والمرآة المطلقة، وكان ذلك بهدف تخفيف الأعباء وسداد الاحتياجات الأساسية.

سيتم تفعيل الضمان الاجتماعي من اليوم حتى يوم 2 مايو المقبل 2022.

يقدم الضمان الإجتماعي أيضاً بعض من الخدمات لجميع المواطنين بالمملكة ومنها.

كذلك العمل على زيادة الرواتب لجميع العاملين

تقديم وظائف أيضاً إلى الأفراد المسجلين والمستفيدين.

يقدم خدمة التأهيل الشامل.

سيتم البدء بصرف الرواتب لجميع المسجلين في الضمان الاجتماعي الجديد في بداية شهر يناير 2022.

يتم القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

ثم نقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

يتم القيام بتسجيل في النظام الجديد.

إدخال كافة البيانات والتأكد من صحتها.

تفعيل نظام الضمان الاجتماعيرابط التسجيل في نظام الضمان الإجتماعي الجديد 1443