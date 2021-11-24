بالتنسيق مع أمريكا.. اليابان تقرر طرح جزء من مخزونها الاستراتيجى للنفط

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا فى تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء: "قررنا العمل إلى جانب الولايات المتحدة وبيع جزء من المخزونات المملوكة للدولة بطريقة لا تنتهك قانون تخزين النفط"، مضيفا:"نعلم أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن عن بيع النفط، حتى الآن تم التعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار فى سوق النفط العالمية، فتواكب بلادنا الولايات المتحدة بهذا الاتجاه طالما أنها لا تنتهك القانون، وبناء عليه، قررنا بيع جزء من احتياطى النفط".

وتابع قائلا: إن استقرار أسعار النفط الخام قضية مهمة للغاية فى تحقيق التعافى الاقتصادى من جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزير الصناعة كويشى هاجيودا سيعلن التفاصيل المتعلقة بالكمية التى سيتم الإفراج عنها، مؤكدا أن بلاده ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط للتصدى لارتفاع الأسعار.

وكان رئيس الوزراء اليابانى قد أعلن -الأحد الماضى- أن حكومته تدرس اللجوء لاحتياطيات النفط الإستراتيجية فى ظل زيادة أسعار الخام على المستوى العالمى.

وتأتى تصريحات كيشيدا بعدما كشف عن حزمة مالية بقيمة 56 مليار ين (491 مليار دولار) شملت دعما للشركات التى تعانى جراء ارتفاع أسعار الوقود.

وفى وقت سابق، طلبت إدارة الرئيس جو بايدن، من قيادات كوريا الجنوبية والصين والهند واليابان، دراسة إمكانية بيع جزء من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، على الرغم من أنه وفقا لقوانين هذه الدول، الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية ليست مخصصة للتدخل فى السوق.

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها بيع 20 مليون برميل من الاحتياطى الاستراتيجى النفط الخام، اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.