جوتيريش: الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بعملية السلام فى كولومبيا

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام إلى بلدة لانو جراندى فى مقاطعة أنتيوكيا، إلى جانب الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، بمناسبة مرور خمس سنوات على توقيع اتفاق السلام فى كولومبيا، والذى وصف المنطقة بأنها "مختبر للسلام" وذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.
وأكد جوتيريش بعد الاستماع إلى العديد من أعضاء بلدة "لانو جراندى" أن السلام لا يأتى بين عشية وضحاها وقال: "إن بناء (السلام)، والعناية به، والمحافظة عليه يتطلب جهدا.. هناك مفارقة: هدف السلام هو مجتمع بلا أعداء، ولكن للأسف هناك أعداء للسلام"، معربا عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.
يُشار إلى أنه يوجد فى كولومبيا 32 مقاطعة أو "ولاية".. كانت "أنتيوكيا" واحدة من أكثر المناطق تضررا من 50 عاما من النزاع، حيث تأثر ما يصل إلى 80 بالمائة من سكانها، أما "لانو جراندى" فهى مدينة يبلغ عدد سكانها 150 نسمة، حيث يتعايش "الأعداء" السابقون الآن ويعملون معا.. وبدعم من الأمم المتحدة والحكومة، أصبحت القرية الصغيرة مكانا يسود فيه السلام لدرجة أن مقاتلى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا والسكان المحليين يعتبرون أنفسهم الآن أسرة واحدة.
وأعرب "جوتيريش" عن إعجابه بـ "المثابرة والالتزام" من جانب هؤلاء الأشخاص الذين "يواصلون الرهان على بناء السلام فى كولومبيا على أساس يومى"، كما حذر من أن "ضمان أمنهم أمر حيوى لتوطيد السلام".
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