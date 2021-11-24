عناوين معارض سيارات بنك الراجحي في السعودية 2022 -2023 وأرقام هواتفها

كثير من السعوديين يشترون سيارات بالتقسيط من خلال بنك الراجحي البنك الأشهر في المملكة. ولذلك تنتشر معارض البنك في جميع أنحاء المملكة على نحو 11 صالة عرض. تجد في بعضها مجموعة كبيرة من السيارات. ويمكنك الحصول على السيارة من خلال زيارة المعرض وتحديد نوع التمويل الذي تريده وكل هذا يتم في 30 دقيقة فقط.

لماذا عليك المبادرة في الذهاب إلى معارض بنك الراجحي للسيارات ؟

كل ما في الأمر أنك ستنتهي من الشراء في 30 دقيقة. وتحصل على أفضل العروض تحت سقف واحد. حيث يضمن بنك الراجحي لعملاءه الحصول على السيارة التي يرغبونها بأكثر الأسعار تنافسية. في ظل توافق العروض مع الشريعة الإٍسلامية، وضمان للعملاء أفضل العروض.

المدينة العنوان الهاتف الرياض طريق خريص شرقا مقابل ماكس 011-227-0988 جدة شارع التحلية – غرب النادي الاهلي 012-6402-050 الدمام الشارع الأول – شرق مجمع الواحة مقابل أبراج الجفالي 013-8260-618 المدينة طريق المطار الطالع – حي المجاهدين أمام الخدمات الطبية للحرس الوطني 014-8424-348 أبها طريق أبها باتجاه خميس مشيط خلف كبري المطار بالقرب من التوكيلات العالمية للسيارات 017-2273-344 تبوك طريق المدينة مقابل اللواء الرابع عشر 014-4260-333 القصيم طريق المدينة بجوار شركة العيسى أمام فندق الدبيخي 016-3855-020 حفر الباطن المدخل الرئيسي لمدينة حفر الباطن 013-7215-647 الإحساء شارع الظهران باتجاه الدمام أمام مستشفى الموسى بجانب شركة الجبر للسيارات 013-5308-492 جازان حي الاثايبة طريق المطار 017-5441-691 نجران حي المطار طريق جيزان العام 017-3212-850 صالات مصرف الراجحي تمويل شراء السيارات بالتقسيط من بنك الراجحي تمويل السيارات الميسر هو أحد حلول مصرف الراجحي التمويلية المبتكرة، وهو مصمم خصيصًا ليمنحك الفرصة لامتلاك السيارة التي تريدها. يشترط: تحويل الراتب. موافقات سريعة متاح للسيارات الجديدة والمستعملة

خصائص تمويل السيارات معايير جديدة لتمويل السيارات يلتزم مصرف الراجحي التزامًا راسخًا بابتكار منتجات جديدة وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي متطلبات عملائنا الكرام وتراعي تنوعها. وتتميز منتجات مصرف الراجحي لتمويل السيارات بالتنافسية والمرونة وتتيح لعملائنا فرصة امتلاك المركبات بطريقة سريعة وسهلة ومتوافقة مع الشريعة في الوقت نفسه. البيع بالتقسيط تمويل متوافق مع الشريعة يشتري مصرف الراجحي السيارة التي يطلبها العميل من أحد البائعين المعتمدين لدى المصرف ثم يبيعها للعميل حسب المدة والربح المتفق عليه، ويحق للعميل تسجيل السيارة بأسمة مباشرة او بيع السيارة. حلول تمويل السيارات بمرابحة ما تمويل السيارات بالمرابحة؟ حلول تمويل السيارات بمرابحة ما تمويل السيارات بالمرابحة؟ تمويل السيارات بالمرابحة في عروض سيارات الراجحي هو منتج متوافق مع الشريعة يرتكز على مبدأ المرابحة؛ إذ يشتري مصرف الراجحي السيارة من البائع ثم يبيعها للعميل حسب المدة المتفق عليها (بسعر التكلفة مضافًا إليه الربح)، وتكون السيارة ملكًا للعميل خلال مدة استحقاق التمويل وبعد. ما المدة اللازمة ليحصل المشتري على السيارة؟ ما المدة اللازمة ليحصل المشتري على السيارة؟ يبذل الراجحي جهدًا لإنهاء إجراءات حصولك على السيارة بأسرع ما يمكن، وفي المتوسط تستغرق العملية كاملة بدءًا من تقديم الطلب حتى تسلمك السيارة 5 أيام.

والآن ننتقل إلى عناوين صالات عرض سيارات مصرف الراجحي في السعودية