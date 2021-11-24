أبو الغيط: الجامعة العربية تقف بجوار السودان وتساند العملية الانتقالية

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعم الجامعة للاتفاق السياسى الذى تم توقيعه يوم 21 نوفمبر الجارى واستمرار مساندتها للعملية الانتقالية فى السودان حتى تصل إلى نهايتها المأمولة.





جاء ذلك فى اتصالين هاتفيين أجراهما أبو الغيط مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بأن أبو الغيط أكد لكل من البرهان وحمدوك على وقوف الجامعة إلى جوار السودان حكومة وشعبا وترحيبها بالخطوات التى من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدنى والعسكرى فى المرحلة الانتقالية.

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