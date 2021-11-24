وزير الإعلام اليمنى يطالب بإدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب الدولية

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى بالضغط السياسى على مليشيات الحوثى وإدراجهم على قوائم الإرهاب الدولية، مضيفا أن حديث قيادات جماعة الحوثى المسلحة عن تصعيد عسكرى ضدها تأكيد على انكسار مخططاتها.





وأضاف الإريانى على موقع "تويتر"، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، أن هذا الحديث مثير للسخرية والشفقة، إضافة إلى كونه تأكيدا على انكسار مخططاتها، وهزائمها المذلة، وحالة الهلع والخوف التى تنتابها. وتابع "اليمنيون والعالم كله بات يدرك موقف مليشيا الحوثى الرافض للسلام، وتقويضها كل جهود التهدئة ووقف إطلاق النار تنفيذا للإملاءات الإيرانية، ومضيها فى نهج التصعيد السياسى والعسكرى وبالأخص فى جبهات محافظة مأرب، واستمرار هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية فى المناطق المحررة والجارة". وقال الإريانى: "المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثان الأممى والأمريكى مطالبون بإدراك هذه الحقائق، وتقديم دعم حقيقى للحكومة الشرعية فى معارك استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة أقصى الضغوط السياسية على مليشيا الحوثى، وإدراجها فى قوائم الإرهاب الدولية، وفرض العقوبات المشددة على قياداتها".

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