تجديد بطاقة مصرف الراجحي بالخطوات

تسائل العديد من الأشخاص حول طريقة تجديد بطاقة مصرف الراجحي وكيف يمكن تجديد البطاقة بعد الانتهاء تاريخ صلاحيتها فهذا المصرف يعد من أكبر البنوك وأشهرها في الممكلة العرية السعودية، تابعوا هذا المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر وطريقة التجديد بالخطوات.

تجديد بطاقة مصرف الراجحي أنواع بطاقات الراجحي:

يتميز مصرف الراجحي بتقيدم العديد من الخدمات والتساهيل للمواطنين والعملاء في المملكة العربية السعودية وقد وفر لهم العديد من البطاقات وكل بطاقة تحمل مميزات خاصة لكل عميل

البطاقة البلاتينية:

تتبع تلك البطاقة تعاليم الدين الإسلامي.

توفر تلك البطاقة المرونة في عمليات السداد والتقسيط.

يمكن استخدام تلك البطاقة للشراء وذلك بعد إيداع مبلغ في تلك البطاقة.

يحتسب الربع من البطاقة بنسبة 1%.

تمنح تلك البطاقة نسبة ائتمان عالية ومتغيرة في نفس الوقت لتتطابق تعاليم الدين الإسلامي.

تشمل تلك البطاقة عدة مزايا منها الدخول المجاني للصالات الكبيرة حتى المخصصة لكبار الشخصيات.

توفر تلك البطاقة أيضاً إمكانية الحجز في أفخم الفنادق مع فطور مجاني وقسيمة مأكولات بقيمة خمسة وعشرين دولار.

البطاقة الكلاسيكية:

تمنح تلك البطاقة تمويل برسوم سنوية بسيطة.

تمنح العملاء حد ائتماني أعلى من البطاقة البلاتينية.

توفر البطاقة باقات إضافية مجانية لأفراد العائلة.

بطاقة الفرسان:

يتم تمويل تلك البطاثة بما لا يقل عن خمسين ريال سعودي حتى تعمل.

لا ترتبط بعمليات الدين ولا تحتاج إلى موافقة المصرف.

يمكن استخدام تلك البطاقة بحرية في أعمال التسوق العادية أو التسوق عبر الإنترنت.

يمكن من خلالها الحصول على العديد من الخصومات.

كيفية تجديد بطاقة مصرف الراجحي:

يظهر تاريخ انتهاء البطاقة الخاصة بك واضحاً في أسفل البطاقة وكل ما عليك هو تجديدها في خلال شهرين قبل تاريخ الانتهاء بالخطوات الآتية: