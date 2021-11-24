يعتبر حساب التميز هو أحد الخدمات المميزة التي يحرص مصرف الراجحي على تقديمها لكل عملائها المتواجدين بالمملكة العربية السعودية وهنا في هذا المقال سوف نتعرف على عضوية التميز مصرف الراجحي.

العملاء المتاح لهم عضوية حساب التميز مصرف الراجحي

عضوية التميز هي من أهم الخدمات المصرفية التي تتميز بجودة عالية حيث أنها تساعد بشكل كبير في توفير المزيد من المجهود والوقت على كافة عملائها لذلك فإن من أهم العملاء المتاح لهم عضوية التميز مصرف الراجحي ما يلي :

متوفرة العميل الحالي

يجب يتوافر به حساب فعلي داخل المصرف الراجحي.

لا تقل مدة الحساب عن 6 شهور وبالإضافة لذلك لا يقل مبلغ الحساب الفعلي الخاص بالأفراد عن 100 ألف ريال سعودي.

يوفر المصرف إمكانية الحصول على عضوية التميز من خلال الراتب الشهري الخاص بالعميل.

لا يقل الراتب الشهري عن 25 ألف ريال سعودي للرجال أما بالنسبة للنساء لا يقل عن 20 ألف ريال سعودي.

شروط عضوية التميز للعملاء الجدد

عضوية التميز متوفرة العملاء الجدد ولكن وفقا لمجموعة من الشروط وهذه الشروط هي:

لا يقل رصيد الحساب الخاص بالعميل عن 250 ألف ريال سعودي هذا المبلغ خاص بالرجال.

و بالنسبة للنساء لا يقل عن 200 ألف ريال سعودي.

يتحدد عضوية التميز على أساس راتب شهري الخاص بالعميل ولابد من تحويلها إلي البنك.

مميزات حساب التميز

هناك العديد من المميزات الرائعة التي انفرد بها حساب التميز ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

يوفر الكثير من الخدمات المميزة في كافة المجالات المختلفة بشكل يومي.

يتيح إمكانية خدمة التحويل المجاني في المملكة سواء داخلها أو خارجها.

يسهل على توفير بطاقة إيمانية لكافة أفراد الأسرة.

يحصل العميل على إعفاء مميز من رسوم بطاقات الراجحي.

يمكن العميل من الحصول على دفتر شيكات خاص به.

يساهم بشكل كبير في الحصول على الكثير من الخدمات الاستثمارية المتنوعة الخاصة بمصرف الراجحي.

في نهاية المقال يتضح لنا مدى أهمية حساب التميز حيث أن يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والمجهود وعملائه كما يتيح العديد من المزايا الرائعة للعميل.