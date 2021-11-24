الأمم المتحدة: السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء المعاناة فى اليمن، مشيرا إلى أهمية تبنى أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين عملية تعاف شاملة، عبر القطاعات تشمل المجتمع اليمنى بأسره.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح التقرير الأممى أن تحقيق السلام بحلول يناير 2022، إلى جانب حدوث عملية تعاف شاملة، يمكنهما مساعدة اليمنيين على عكس الاتجاهات العميقة للفقر، ومساعدة اليمن على القفز إلى وضع متوسط الدخل بحلول عام 2050، مع القضاء على الفقر المدقع الذى يعانى منه حاليا 15.6 مليون شخص.

وشدد التقرير الأممى على ضرورة أن يتم تخصيص دعم التعافى إلى ما هو أبعد من البنية التحتية وأن يكون الناس فى صميم هذه الجهود، مؤكدا أهمية الاستثمارات فى قطاع الزراعة وتمكين المرأة وتنمية القدرات والحوكمة الفعالة والشاملة والمؤسسات وبما يحقق أعلى عائد على التنمية.

وأشار التقرير الأممى إلى أن تمكين المرأة هو مفتاح التعافى، إذ تظهر التوقعات أن الجهود المركزة على النهوض بالنساء والفتيات، فى جميع أنحاء اليمن، يمكن أن تؤدى إلى زيادة بنسبة 30 فى المائة فى الناتج المحلى الإجمالى، بحلول عام 2050، إلى جانب خفض معدل وفيات الأمهات إلى النصف بحلول عام 2029.

ولفت التقرير إلى أن اليمن، يمكنه إنهاء الفقر المدقع فى غضون جيل واحد، أى بحلول عام 2047؛ شريطة أن تتوقف الحرب المدمرة الآن.

ويتوقع التقرير إمكانية انخفاض سوء التغذية فى اليمن إلى النصف بحلول عام 2025، وإمكانية أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا قيمته 450 مليار دولار، بحلول عام 2050 فى سيناريو سلام وتعاف متكامل.

يشار إلى أن التقرير الذى أعده مركز فريدريك إس. باردى للمستقبل الدولى بجامعة دنفر الأمريكية، هو الجزء الثالث والأخير من سلسلة ذات ثلاثة أجزاء أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بعنوان "تأثير الحرب والنزاع فى اليمن".