كوستاريكا وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز التجارة والاستثمار

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، اليوم الأربعاء، قام وزير التجارة الكورى الجنوبى يو هان-كو ووزيرة التجارة الخارجية فى كوستاريكا أندريس فالينسيانو يامونى بمراجعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وأمريكا الوسطى، واتفقا على العمل بشكل أوثق على زيادة تسهيل التجارة الثنائية والاستثمار.
ونفذت كوريا الجنوبية و5 دول فى أمريكا الوسطى - كوستاريكا والسلفادور وبنما وهندوراس ونيكاراجوا - اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بهم بالكامل فى مارس عام 2021.
وأفاد يو بأن الاتفاقية التجارية ساعدت فى تعزيز التبادلات والاستثمار بين البلدين، ومن المتوقع أن تساعد بشكل أكبر فى تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم الانتعاش الاقتصادى المستدام.
وفى العام الماضى، بلغ حجم صادرات كوريا الجنوبية إلى كوستاريكا 111.12 مليون دولار مع وصول الواردات إلى 156 مليون دولار وفقا لبيانات حكومية.
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