ارتفاع جديد فى أسعار الوقود بلبنان

جدة - نرمين السيد - واصلت أسعار الوقود فى لبنان ارتفاعها المتوالى اليوم الأربعاء، إذ زاد سعر صفيحة البنزين بنوعية 95 و98 بمقدار 2400 ليرة لكل نوع، كما زاد الديزل أويل 600 ليرة والغاز 1500 ليرة.





ووفقا للأسعار الجديدة، بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 311400 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان 321200 ليرة، ووصل سعر صفيحة الديزل أويل 321000 ليرة، وسجلت قارورة الغاز 276500، وذلك نتيجة الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار الأمريكى بالسوق غير الرسمية والذى بلغ مستويات غير مسبوقة فى البلاد حيث سجل متوسط السعر حتى مساء أمس 23500 ليرة لكل دولار بعد أن سجل 13500 ليرة فى أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة فى شهر سبتمبر الماضى.

وكانت أولى الخطوات التى عملت عليها الحكومة بعد تشكيلها رفع الدعم تماما عن الوقود وتحرير سعر صرف العملة الأجنبية المستخدمة فى عمليات استيراد المشتقات البترولية لتحتسب وفقا لسعر الصرف السائد على منصة صيرفة وسعر السوق غير الرسمية، حيث بلغ متوسط سعر الصرف على منصة صيرفة أمس 19500 ليرة لكل دولار بعدما سجل 12800 ليرة فى أعقاب تشكيل الحكومة.

وجاء الارتفاع الكبير وغير المسبوق فى سعر الوقود وسعر صرف الدولار فى أعقاب أزمة سياسية تعطل انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من 40 يوما بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة فى تشكيل الحكومة حول مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت.