مقاتلات روسية تتدرب على تدمير سفن معادية فى البحر الأسود

وقال رئيس قسم دعم المعلومات بقيادة أسطول البحر الأسود أليكسى روليوف- فى إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء، " لقد عمل طيارو المقاتلات المتطورة على مهام صد عدوان جوى على قاعدة بحرية وتوجيه ضربة جوية لسفن العدو افتراضى، وذلك بالتعاون مع قوات أسطول البحر الأسود"، مضيفا:" شاركت فى هذه التدريبات 10 أطقم للطائرات وسفينة الدورية "فاسيلى بيكوف" وسفينتا "كاسيموف" و"إيسك" المضادتان للغواصات".
وأشار إلى أن أطقم الطائرات خلال تنفيذ المهام طورت مهاراتها فى أداء المناورات الجوية المعقدة وتكتيكات اعتراض ومهاجمة الأهداف الجوية ومواجهة الوسائل الإلكترونية اللاسلكية للعدو.
يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن فى 18 نوفمبر الجارى أن قاذفات حلف شمال الأطلسى الاستراتيجية تحلق على بعد 20 كيلومترا من الحدود الروسية، معتبرا ذلك أمرا يتجاوز الخطوط الحمراء الروسية.
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