الصين تعلن إعطاء 2.449 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات نشرتها اللجنة الوطنية للصحة، الأربعاء، أن جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي حصل عليها الصينيون يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت ستة ملايين و641 ألف جرعة، ليصل إجمالي الجرعات التي استخدمتها الصين في حملة التطعيم إلى 2.449 مليار جرعة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت22 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مقابل 19 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن الإصابات الجديدة بينها أربع حالات انتقلت إليها العدوى محليا وذلك مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

وسجلت الصين 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 18 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وحتى يوم الثلاثاء، سجل بر الصين الرئيسي 98546 حالة إصابة مؤكدة.