المستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل موظفا بالأوقاف

اقتحم عشرات المستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي اعتقل فيه نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، انطلاقا من باب المغاربة، على شكل مجموعات استفزازية، ونفذوا جولات في باحاته، وقاموا بأداء طقوس تلمودية.

وتأتي الاقتحامات للمسجد الأقصى بدعوات من جماعات “الهيكل المزعوم” برعاية المتطرف “موشيه فيجلن”، صاحب سجل الاعتداءات على المواطنين والمصلين في الأقصى.

وذكرت الأوقاف الإسلامية، أن عناصر من مخابرات الاحتلال اعترضت مركبة النائب في دائرة الأوقاف ناجح بكيرات، قرب باب الأسباط بالقدس، قبل ان تقدم على اعتقاله وتحويله إلى مركز التوقيف والتحقيق، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس القنبر من جبل المكبر فجر اليوم الأربعاء.

وتشهد مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم بعمليات التفتيش بحق المواطنين المقدسيين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية وغيرها من الإجراءات العنصرية اليومية التي تمارس بحقهم.