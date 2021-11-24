sts.moe.gov.sa تسجيل منصة أعمالي لقائد الفصل والتي يقوم المعلمين برفع نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول عليها على موقع منصة نظام نور المركزي، حيث يترقب الطلاب الإعلان عن النتائج بين الحين والآخر والذي يتم بعد الانتهاء التام من رفع النتائج على المنصة، وقد أنهى طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية الاختبارات للفصل الدراسي الأول حضوريا بالمدارس بنجاح كبير بينما أنهى الطلاب الغير محصنين بلقاحات كرونا الاختبارات في نفس الموعد وليس حضوريان عبر منصة مدرستي التعليمية.

نتائج الفصل الأول sts.moe.gov.sa تسجيل منصة أعمالي قائد الفصل (المتوسطة – الثانوية) نظام نور

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن انطلاق الاختبارات الفصلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مطلع الأسبوع الماضي واستمرت الاختبارات لمدة خمسة أيام وبذات أعمال التصحيح الإلكترونية للطلاب الذين أدوا الاختبارات عبر منصة مدرستي بينما باشر المعلمين نتائج الطلاب الذين أدوا الاختبارات حضوريا، وكان شرط أداء الاختبار حضوريا أن يكون الطلاب قد انتهوا من الحصول على جرعتي لقاح كرونا، ومهم شهادة موثقة بذلك، بينما أدى الطلاب الغير محصنين أو الذين حصلوا على جرعة لقاح واحدة أو المرضى الاختبارات عبر منصة مدرستي.

منصة أعمالي الإلكترونية

هي منصة المعاملات الحكومية الإلكترونية التي أنهت التعاملات الورقية بين الهيئات والمؤسسات التعليمية بالمملكة وتعتبر نقطة الوصل بين المعلمين والمؤسسة التعليمية في نظام نور المركزي، ويرتفع الدخول على المنصة الإلكترونية بسبب رفع المعلمين نتائج الطلاب على المنصة بالتعامل المباشر مع نظام نور التعليمي، ويترقب الإعلان عن النتائج صباح الخميس 25 نوفمبر 2021، وتقوم المنصة بتشفير المراسلات والمعاملات الحكومية لضمان سريتها ودقتها على حد سواء، كما يقوم الطالب فيما بعد باستخراج النتائج بالرقم السري الخاص به.

استخدامات المنصة التعليمية

للمنصة العديد من المهام والاستخدامات في مجال المراسلات التعليمية، ويتلخص استخدامها وفوائدها في التالي:

تضمن المنصة وصول سريع للبيانات وتأمين تام.

تقوم المنصة بالحصول على التوقيع الإلكتروني للتعرف على المرسل والمرسل إليه.

يتم تقديم رقم موحد للمعاملة الإلكترونية.

تقوم بتقديم قوالب ومسودات إلكترونية.