"الحكم الصادم".. السجن لبنزيمة في فضيحة "الشريط"

بعد شد وجذب استمر لأعوام، أصدرت محكمة فرنسية أخيرا حكما بالسجن لعام واحد، مع وقف التنفيذ، لمهاجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة، في قضية "الشريط الجنسي".

وأدين الفرنسي الدولي كريم بنزيمة، هدّاف ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، بالتواطؤ في محاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا بشريط جنسي وحكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 75 ألف يورو.

وأعلن محامو اللاعب فورا استئناف موكلهم البالغ 33 عاما الحكم. وأصدرت محكمة فرساي أحكاما ضد 4 متهمين تتراوح بين 18 شهرا مع وقف التنفيذ، وصولا إلى السجن سنتين ونصف السنة.

وجاء الحكم على بنزيمة أقسى من عقوبة السجن 10 أشهر التي طلبتها النيابة العامة، في القضية التي دارت أحداثها عام 2015 وهزت كرة القدم الفرنسية.

ولم يتواجد بنزيمة في المحكمة الواقعة في ضواحي العاصمة باريس، وذلك قبل ساعات من خوض فريقه ريال مدريد مواجهة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وقال أحد محاميه، سيلفان كورمييه، لصحفيين في المحكمة إنه "مصدوم من الحكم".

ولم يحضر بنزيما جلسة الاستماع الشهر الماضي لالتزامات وصفها بالشخصية.

ولا يتوقع أن يؤدي الحكم إلى إيقاف مسيرته الكروية، إذ أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت سابقا أن بمقدوره مواصلة اللعب مع "منتخب الديوك"، كما عبّر ناديه الإسباني عن دعمه.

وكان بنزيمة عاد مطلع هذه السنة إلى تشكيلة أبطال العالم بعد غياب قرابة 5 سنوات بسبب هذه الفضيحة. وسجل 9 مرات منذ عودته إلى تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب لخوض كأس أوروبا، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ فرنسا.

واتهم بنزيمة بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميمي للأخير، وقد اعترف حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

ولطالما نفى بنزيمة هذه المزاعم قائلا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.