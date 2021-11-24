رئيس الوزراء الصومالى يعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الصومالى، محمد حسين روبلى، حالة الطوارئ فى البلاد، بسبب الجفاف الذى ضرب بعض المناطق، داعيا المواطنين والمجتمع الدولى إلى التحرك السريع لنجدة الشعب الصومالى المتضرر من الجفاف.





جاء ذلك فى اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء اليوم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية. وكانت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث بجمهورية الصومال الفيدرالية، والأمم المتحدة، قد أعربا فى بيان لهما السبت الماضى، عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف فى كثير من المناطق فى البلاد.

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