مندوب الصومال بالجامعة العربية يطلق نداء لإغاثة بلاده من الجفاف

جدة - نرمين السيد - أطلق إلياس شيخ عمر، سفير جمهورية الصومال لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، نداء إنسانيا إلى الدول العربية ومنظمات الإغاثة الإقليمية والدولية، لإغاثة بلاده بشأن الأزمة الطاحنة التى تواجهها الصومال حاليا جراء الجفاف، محذرا من خطورة الوضع الراهن والذى قد يودى بحياة الآلاف من المواطنين الصوماليين الأبرياء.





وأشار مندوب الصومال بالجامعة العربية، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى إعلان دولة رئيس الوزراء بجمهورية الصومال محمد حسين روبلى، حالة الطوارئ فى البلاد، بسبب الجفاف الذى ضرب بعض المناطق، وذلك فى اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء، مطالبا الأشقاء العرب والأفارقة وكذلك المجتمع الدولى بالاستجابة إلى نداء دولة رئيس الوزراء للمجتمع الدولى بالتحرك السريع لنجدة الشعب الصومالى المتضرر من الجفاف. وأعرب مندوب الصومال بالجامعة العربية، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف فى كثير من المناطق بالبلاد، مناشدا الجميع بعدم التخلى عن الصومال فى هذه الظروف الصعبة التى تعيشها.

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