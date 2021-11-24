موقع نظام نور نتائج الطلاب 1443 برقم الهوية جميع المراحل الاستعلام عن طريق حساب ولي الأمر

تذايد البحث اليوم على موقع نظام نور نتائج الطلاب، من قبل الطلاب لكافة المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، الذين أدوا الاختبارات سواء إلكترونياً لغير المحصنين من مرحلتي المتوسط والثانوي وطلاب المرحلة الابتدائية، أو الطلاب الذين أدوا أختبارات الفصل الأول حضورياً وهم الطلاب الحاصلين على جرعتي التحصين ضد فيروس كوفيد 19، وبعد أن انتهت أختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء الماضي 2021/11/23 الموافق 18 ربيع الثاني، بدأ أولياء الأمور البحث عن درجات أبنائهم مباشراً فتصحيح الدرجات يتم إلكترونياً، للطلاب الذين اختبروا عبر منصة مدرستي إلكترونياً، وسوف نقدم لكم ألية استخراج النتائج عبر نظام نور المركزي بحساب ولي الأمر.

موقع نظام نور نتائج الطلاب 1443

كأنة وزارة التعليم السعودية، قد أعلنت عن ألية ونظام التعليم هذا العام 2022/2021، وقالت أن التعليم في المرحلة الابتدائية سوف يكون إلكتروني، عبر قنوات عين التعليمية ورابط منصة مدرستي، وكذالك أختباراتهم إلكترونياً، نظراً لأن هذه الفئة لم يتقرر لهم التحصين ضد فيروس كورونا بعد، ونتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية تكون اختباراتهم إلكترونياً للطلاب الغير محصنين، أما من حصلوا على اللقاح فقد تم أختبارهم حضورياً، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب من الإصابة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

أللولوج إلي رابط نظام نور noor.moe.gov.sa .

. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم.

تسجيل كلمة المرور أو الرمز السري لولي الأمر أو الطالب.

تسجيل عبارة التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب ثم طباعة النتيجة.

موقع نظام نور نتائج الطلاب عبر النفاذ الوطني

بوابة النفاذ الوطني هي بوابة حكومية تقوم بعض نتائج الطلاب، مثل نظام نور ويمكن الاستعلام من خلالها عن طريق أتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط نور المركزي.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمرور.

الضغط على أيقونة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

تسجيل البيانات بمنصة أبشر وتسجيل رمز التحقق المرئي.

ثم أضغط تسجيل دخول وأنتظر رسالة نصية بها كلمة المرور المؤقتة قم بتسجيلها على النظام.

ثم أضغط كلمة متابعة ليتم السماح لك بدخول نظام نور ثم أستكمل عملية الاستعلام عن النتائج كما وضحنا أعلاه.

نظام نور المركزي

نظام نور هو النظام الذي تعتمد عليه وزارة التعليم السعودية، في تقديم كافة الخدمات الخاصة بالوزارة سواء للطلاب أو المعلمين، فمن خلال النظام يستطيع الطلاب الحصول على درجاتهم في مختلف مراحل التعليم، ويستطيع ولي الأمر معرفة ومتابعة أبنه في المدرسة، ويعتبر من أفضل نظم تقديم الخدمات التعليمية في العالم العربي.