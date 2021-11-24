وقال شالينبرج فى تصريحات اليوم، إن ما يثير الدهشة أن نسبة كبيرة من أعضاء حزب الحرية تلقوا بالفعل لقاحا ضد كورونا، مشيرا إلى أن الوضع فى النمسا أسوأ كثيرا من بقية دول الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أن الإغلاق العام المطبق منذ، الإثنين الماضى، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع وفرض التطعيم الإجبارى، هى إجراءات ضرورية ولا بديل عنها للهروب من هذه الحلقة المفرغة من موجات العدوى غير المتوقعة، موضحا أن الحكومة سوف تقيم وضع الإغلاق كل 3 أسابيع مع احتمال رفعه فى حال انخفاض الإصابات.
وأوضح أن الحكومة قبلت السير فى طريق ليس سهلا، ولكنه الأسلوب الأمثل للتغلب على الوباء نهائيا، مضيفا "لدينا القوة للقيام بذلك لأن العلم أعطانا ذلك".
من ناحية أخرى، استمرت الإصابات المرتفعة بشكل حاد بفيروس كورونا على الرغم من دخول النمسا اليوم الثالث من الإغلاق المشدد، إذ أشارت وزارة الصحة النمساوية إلى تسجيل 15 ألفا و365 إصابة جديدة و66 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا: أحزاب يمينية تنشر أخبارا كاذبة عن اللقاحات.. والإغلاق كان ضروريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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