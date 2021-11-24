جدة - نرمين السيد - ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 3.6 مليون حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد،وأكثر من 51 ألف حالة وفاة، خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجارى، ما يعكس زيادة بنسبة 6 % للحالات والوفيات مقارنة بالأسبوع السابق له.





وأشارت المنظمة فى تقرير لها حول آخر تحديثاتها المتعلقة بتطور انتشار فيروس كورونا إلى أن المنطقة الأوروبية أبلغت عن زيادة بنسبة 11% فى الحالات الأسبوعية الجديدة، بينما أبلغت المناطق الأخرى عن انخفاض أو أعداد مماثلة للأسبوع السابق، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن أكبر انخفاض نسبى فى إقليم جنوب شرق آسيا 11% يليه إقليم شرق المتوسط 9%، فى الوقت الذى أبلغ أقليم غرب المحيط الهادئ ومنطقة الأمريكتين عن حدوث استقرار نسبى لحالات الإصابة، فيما أبلغ كلاهما عن زيادات كبيرة فى الوفيات الأسبوعية الجديدة بنسبة 29% و19% على التوالى. ونوهت المنظمة بأنه وبالمقابل فقد أبلغت منطقتى إفريقيا وجنوب شرق آسيا عن انخفاض بنسبة 30% و19% فى الوفيات الأسبوعية الجديدة. وذكرت المنظمة أن العدد التراكمى للحالات المؤكدة المبلغ عنها عالميا قد تجاوز الآن 256 مليونا والعدد التراكمى للوفيات أكثر من 5.1 مليون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: 3.6 مليون حالة إصابة و51 ألف وفاة جديدة بكورونا فى أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.