جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية عن أندروز قولها إن القاعدة "منظمة عنيفة وعنصرية ونازية جديدة"، كانت تخطط لهجمات إرهابية فى عدة دول. وأكدت أندروز أن وكالات الأمن الأسترالية أكدت أن لا مكان فى أستراليا لأفكارها البغيضة، مضيفة: "نعلم أن هناك أفرادا يراقبون بنشاط ما يحدث فى أستراليا، هناك أشخاص هنا لديهم النية والقدرة على إلحاق الضرر بنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا تصنف تنظيم «القاعدة» كمنظمة إرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.