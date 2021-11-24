جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الأركان للجيش الليبى الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالى الفريق بحار جوزيبى كافودراقونى والوفد المرافق له، علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى العسكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.