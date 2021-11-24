جدة - نرمين السيد - قال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تبرعت بأكثر من 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى فيتنام، ويجرى شحن الدفعة الجديدة حاليا.





وأشار المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته، حسب صحيفة "فى إن إكسبريس" الفيتنامية إلى أنه يتم حاليا شحن 4 ملايين و149 ألفا و990 جرعة من لقاح "فايزر" إلى فيتنام، ما يرفع العدد الإجمالى الذى سلمته الولايات المتحدة لفيتنام إلى 17 مليونا و589 ألفا و110 جرعات، مضيفا أنه على الصعيد العالمى، أرسلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 268 مليون جرعة إلى 110 دول، وهو "أكثر مما تشاركه جميع البلدان مجتمعة". وسجلت فيتنام، التى يبلغ عدد سكانها حوالى 96 مليون نسمة، أكثر من 1.14 مليون إصابة وأكثر من 24 ألف حالة وفاة جراء (كوفيد-19).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تتبرع بجرعات جديدة من «فايزر» لفيتنام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.