بنك التنمية الإفريقى: 3.6 مليار دولار لدعم المتأثرين من كورونا خلال 2020

جدة - نرمين السيد - وذكر البنك فى تقريره حول فعالية التنمية السنوى اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا تسببت فى مضاعفة العجز المالى وارتفاع المديونية بشكل حاد، مما قلل من قدرة الدول الإفريقية على الاستثمار فى الانتعاش الاقتصادى.

وأوضح أن التسهيلات المالية التى تم تقديمها ذهبت للمجالات الرئيسية مثل الصحة والحماية الاجتماعية والمساعدة الاقتصادية، حيث أنه فى ساحل العاج وغانا تم دعم فواتير المياه والكهرباء للأسر الأكثر احتياجا، وفى سيراليون تم دعم تدريب وحماية 11 ألف عامل صحى فى الخطوط الأمامية.

وأضاف أنه نظرا لدعمه تضاعفت أعداد اختبارات كورونا اليومية فى إثيوبيا أربع مرات، وفى المغرب ساعد البنك البلاد على تحديث البنية التحتية الصحية مما أتاح رعاية فعالة للمرضى.

ولفت إلى أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يدعمها البنك حققت عائدات قدرها 2 مليار دولار مما ساعدها على مواجهة الوباء عام 2020، منوها بأنه من خلال برنامج تكنولوجيات التحول الزراعى الأفريقى (TAAT) دعم البنك الأمن الغذائى والزراعة، حيث وصلت التنمية لـ11 مليون مزارع فى 28 دولة؛ ليتم الاستغناء عن واردات الغذاء بقيمة 814 مليون دولار.

وذكر أن المشروعات التى قام البنك بتمويلها عام 2020 أوصلت الكهرباء لـ260 ألف شخص ليستفيد حوالى 16.4 مليون شخص من التحسينات فى الزراعة، كما حصل حوالى 9.2 مليون شخص على خدمات نقل أفضل، واستفاد 8.3 مليون شخص من خدمات المياه والصرف الصحى الجديدة أو المحسنة.

وأكد البنك فى تقريره مواصلة تحسين كفاءته وأدائه، وزيادة الدخل وخفض المصروفات الإدارية، حيث أنه ولمدة عام آخر على التوالى احتفظ البنك بتصنيفه الائتمانى (AAA) مع بدء الدول الإفريقية فى إعادة البناء عقب الوباء، لافتا إلى أن أولوية البنك العام المقبل ستكون مساعدة الدول على تحديد تدابير السياسات والاستثمارات الصحيحة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.

وأوصى بمزيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحرير أكبر للتجارة لخفض التعريفات الجمركية على المدخلات، لكى تشارك إفريقيا فى سلاسل القيمة العالمية، منوها بأنه من المهم أن تحدد الدول المنتجات الأفضل تجهيزا للاندماج فى سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمنح الدول الأفريقية هيكلا لتطوير سلاسل قيمة فعالة على الصعيدين الإقليمى والعالمى.

وحول المستحضرات الصيدلية باعتبارها قطاع واحد به فرص جديدة، لفت بنك التنمية الأفريقى إلى أن القارة تستورد غالبية المنتجات الصيدلية.

من جهته، أعرب رئيس بنك التنمية الأفريقى الدكتور أكينوومى أديسينا عن تفاؤله بشأن عودة أفريقيا السريعة للنمو والازدهار، قائلا: "إن البنك يحرص دائما على دعم القارة لتحقيق إمكاناتها الكاملة، ونتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع الدول الإفريقية لمساعدتها على تحقيق أهدافها".

وبدوره، قال النائب الأول لرئيس البنك باجابوليلى تشابالالا: "إن هذا التقرير يأتى على خلفية جائحة عالمية غير مسبوقة وأزمة اقتصادية، ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذه التحديات، حقق البنك بعض الإنجازات الرائعة فى عام 2020، سواء على المستوى التشغيلى أو على مستوى الشركات".

يشار إلى أن التقرير السنوى لفعالية التنمية ينشر سنويا على مدار الـ11 عاما الماضية وهو يحلل مساهمة البنك فى تنمية أفريقيا راصدا التقدم المحرز فى نظام تقييم النتائج بالبنك، حيث يتتبع مساهمة أنشطته بالمجالات الخمسة ذات الأولوية الاستراتيجية (إنارة إفريقيا وتزويدها بالطاقة - تغذية أفريقيا - تصنيع إفريقيا - دمج أفريقيا - تحسين نوعية الحياة للناس فى إفريقيا)، كما يتتبع تأثير أهداف البنك الشاملة والأهداف طويلة المدى لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الأخضر.