الصين تستخدم المخزون الاحتياطى لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينى تجاو ليجيان، فى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، إنه "نظرًا إلى حاجة الصين وظروفها الحالية، ستستخدم مخزونها الطبيعى من النفط الخام، وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف الحفاظ على استقرار السوق".

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